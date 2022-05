Roland-Garros

Een pittige loting voor de Nederlandse nummer 78 van de wereldranglijst, want Elena Rybakina is op dit moment de huidige nummer 16 van de wereldranglijst en heeft al drie enkelspeltitels op haar naam staan.

Toch kon Rus, die in 2012 met een vierde ronde haar beste resultaat behaalde in Parijs, haar tegenstandster vanaf de tweede set goed partij geven. Op 4-2 moesten de twee hun wedstrijd vanwege het slechte weer staken, en toen de dag erna de wedstrijd weer herstart werd, kwam de Nederlandse slecht uit de startblokken. Ze werd meteen gebroken en moest op 5-4 zelfs een matchpoint wegwerken, maar deed dat en kwam er daarna beter in. Ze knokte zichzelf naar 5-5 brak Rybakina vervolgens en serveerde de set op 6-5 koelbloedig uit, om zo een derde set te forceren.

Helaas voor de Monsterse kon ze haar niveau van de tweede set niet volhouden. Ze werd maar liefst drie keer gebroken en zo blijft de vloek van Rus in Parijs voortduren. Sinds 2012 won ze geen wedstrijd meer in het hoofdtoernooi.

