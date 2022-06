Roland-Garros

Middelkoop en Bopanna laten al het hele toernooi spectaculair dubbelspel zien. Met zijn 42 jaar mag Bopanna dan op leeftijd zijn, maar de Indiase dubbelexpert heeft maar liefst 21 ATP-titels op zijn naam staan en is het spelletje nog lang niet verleerd.

Middelkoop en Bopanna pakten de eerste set door een vroege break op de service van de Nederlander, die met zijn 40 jaar ook al richting het einde van zijn carrière gaat. De break werd de hele set niet meer uit handen gegeven.

Rojer en Arevalo sloegen in de tweede set terug door op 4-3 de service van Middelkoop te breaken. Daarmee kwam het Nederlands-Argentijnse duo op 5-3, waarna Arevalo de set op love binnenhaalde.

Doordat de eerste twaalf games van de beslissende derde set allemaal op service gingen, moest een supertiebreak gaan uitmaken welk koppel zich zou plaatsen voor de finale in Parijs.

In die supertiebreak waren het Rojer en Arevalo die constant op voorsprong stonden. Ze liepen snel uit naar een 6-2 voorsprong, zagen Middelkoop en Bopanna nog terugkomen tot 9-8, maar op eigen service sleepte Arevalo het verlossende punt binnen.

In de finale treffen Rojer en Arevalo het duo Dodig/Krajicek of Zeballos/Granollers. Zij spelen op dit moment hun halve finale.

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+