Kan Carlos Alcaraz Roland Garros winnen dit jaar?

"Ja. Ik geloof echt dat Alcaraz Roland Garros kan winnen. Ik heb hem zien spelen in Miami, dat op hardcourt was, maar zijn beweging, zijn snelheid, zijn balans en de kracht die hij genereert met zijn groundstrokes is ongelooflijk. Zijn houding is geweldig.

Omdat hij in Barcelona en Madrid heeft gewonnen is hij wat mij betreft één van de favorieten voor Roland Garros. Het is duidelijk dat als de voet van Nadal 100% is, ik nog steeds denk dat hij de favoriet is, maar ik zou Novak Djokovic en Alcaraz als de andere favorieten bestempelen."

Wat maakt hem op deze jonge leeftijd zo bijzonder?

"Ik denk dat het niet één aspect is, maar het complete plaatje. Technisch is hij zo goed, zijn forehand en backhand zijn zo agressief. Zijn service wordt steeds beter. Ik had het over hoe hij beweegt, zijn snelheid, zijn balans, zijn flexibiliteit, maar zijn mentale weerbaarheid is voor mij waarschijnlijk het meest indrukwekkend, juist omdat hij nog zo jong is.

Hij is nog erg onervaren en speelt in de grootste stadions tegen de beste spelers ter wereld, maar hij heeft aangetoond dat hij die situaties aan kan. Juan Carlos Ferrero heeft dat er ingekregen en het ziet er echt goed uit voor hem."

Alcaraz zegt dat hij denkt dat hij klaar is om een ​​Grand Slam te winnen. Zet hij zichzelf onder druk door dit te zeggen?

Ik denk niet dat het de druk is. Ik denk dat het juist laat zien dat hij veel vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Dit jaar heeft hij op elk niveau gewonnen. Hij heeft gewonnen in Rio op ATP-500 niveau en hij heeft twee Masters 1000-evenementen gewonnen. De volgende stap is dan natuurlijk een Grand Slam. Het zal dit jaar misschien niet gebeuren, maar ik weet zeker dat hij Roland Garros ooit gaat winnen. Hij is erg hongerig naar meer succes."

