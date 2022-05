Na afloop sprak Marion Bartoli met de Spaanse gravelkoning, die zijn nederigheid liet zien. "Het is een eer om hier weer op Suzanne Langlen te spelen. Het publiek is hier altijd geweldig. Voor mij is het hier altijd speciaal om te spelen. Ik denk dat het een goede wedstrijd is geweest. Het was een lastige pot, en Botic heeft goed gespeeld. Ik ben erg tevreden met mijn prestatie."

Nadal erkent dat Van de Zandschulp hem tegen het einde van de wedstrijd nog hard liet werken. "Ik had een kans om er 5-0 van te maken, en dan is de wedstrijd over. Die pakte ik niet doordat hij een prachtige ace sloeg op zijn tweede service. Ik gaf hem de kans om terug te komen doordat ik zelf een mindere servicegame had. Hij begon ineens veel agressiever te spelen en iedereen weet dat het altijd lastig is om de wedstrijd uit te maken."

"Al met al ben ik erg blij dat ik door ben in straight sets. Dit was mijn beste partij van het toernooi tot nu toe, dus daar ben ik erg tevreden mee", aldus de Spanjaard.

Roland Garros | Nadal aantal maten te groot voor Van de Zandschulp

