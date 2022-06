"Ik had de hele dag zenuwen. Wanneer je de hele dag moet wachten voordat je de baan op mag is het moeilijk om je rust te pakken. Ik heb wat uurtjes kunnen slapen na het ontbijt en heb de dag wat uitgesteld. Ik kwam hier rond 3/4 uur, bereidde me voor zoals ik dat altijd doe. Ik begon heel goed, maar Holger vocht zich goed terug waardoor het een zware partij werd."

"Ik heb het al eerder gezegd. We hebben al een aantal keer tegen elkaar gespeeld en in de tussentijd is hij enorm verbeterd. Ik weet wel een beetje hoe hij speelt, maar hij is veel gevaarlijker en onvoorspelbaarder geworden is de laatste paar maanden."

Ad

"Hij kent geen angst, gaat voor de 'big shots' en weet die ook meestal te maken. Hij kan het je ongelofelijk lastig maken op de baan. Hij wordt een lastige klant in de komende jaren."

Roland-Garros Roland Garros | "Dit zijn de wedstrijden waar je van droomt" - Ruud blij na overwinning op Rune EEN UUR GELEDEN

Grote dag voor Noorwegen

Het is de eerste keer dat er een Noorse speler in de halve finale van een Grand Slam staat. "Het is een belangrijke dag voor het tennis in Noorwegen, want naast mij hebben we ook nog Ulrikke Eikeri die de finale in het mixdubbel heeft gehaald."

"Zij is dus nog een stap verder dan ik en gaat morgen spelen voor de belangrijkste titel in haar loopbaan. Ik wens haar daar heel veel succes bij en ga morgen gebruiken om me voor te bereiden op de halve finales van vrijdag."

"Dit zijn de wedstrijden waarvan je droomt dat je ze ooit speelt. Ik zal heel scherp moeten zijn en op de topppen van m'n kunnen moeten spelen, want Marin speelt al de hele week geweldig. Het wordt weer een zware pot, dat weet ik nu al."

Roland Garros | Ruud is de beste viking en plaatst zich ten koste van Rune voor halve finale

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Hoogtepunten Casper Ruud - Holger Rune - Roland-Garros 10 UUR GELEDEN