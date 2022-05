Roland Garros | Djokovic walst over Nishioka en plaatst zich voor tweede ronde

Op weg naar grandslam-titel 21 en nummer drie op het gemalen baksteen in Parijs ging Djokovic wat moeizaam van start. In zijn allereerste servicegame kreeg Nishioka maar liefst drie breakpunten, maar de Japanse nummer 99 van de wereld benutte die niet.

Een break in de zesde game van de eerste set was genoeg voor de Serviër om de set binnen te slepen.

Daarna was het kleine beetje zand uit de motor van de nummer één van de wereld en kreeg de Japanner alle hoeken van de baan te zien. Nishioka haalde nog slechts één game, maar desondanks vierde Djokovic de punten wel uitgebreid, hetgeen hem op een onverwacht fluitconcert van het franse publiek kwam te staan.

Molcan of Coria

In de volgende ronde gaat Djokovic het opnemen tegen de Slowaak Alex Molcan of de Argentijn Federico Coria. Molcan heeft bewezen goed in vorm te zijn, want hij bereikte vorige week de finale van het ATP-250 toernooi in Lyon, waarin hij in drie sets verloor van de Engelsman Cameron Norrie.

De naam Coria doet bij menig tennisliefhebber wellicht ook wel een belletje rinkelen, want zijn twaalf jaar oudere broer Guillermo was in 2003 één van de tegenstanders van de geweldige run van Martin Verkerk naar de finale in Parijs. Federico bezet op dit moment de 54e plek op de wereldranglijst.

