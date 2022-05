Roland-Garros

"In mijn dromen meer verwacht"

Na afloop reageerde Osaka in de persconferentie gelaten, maar niet super teleurgesteld op haar verlies . "Natuurlijk ben ik teleurgesteld over hoe ik hier heb gepresteerd. Ik had gehoopt het hier beter te kunnen doen. Ik had in mijn dromen verwacht dat ik het geweldig zou gaan doen dit jaar, net zoals ik dat had verwacht in Madrid en Rome."

"Ik denk dat dit soort dingen ook leuk zijn aan het leven. Er zijn zoveel onverwachte dingen die niet gaan zoals je ze gepland had. Dat is een goede test voor mijn gemoedstoestand en ik ga proberen om hier beter van te worden."

"Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. Normaal spendeer ik niet zoveel weken in Europa, maar daar heb ik dit jaar wel voor gekozen en daar heb ik geen spijt van. Ik heb heel veel geleerd in de tijd die ik hier heb doorgebracht."

Of Osaka mee gaat doen aan Wimbledon laat ze nog even in het midden. De Japanse is totaal geen grasspeelster en ziet weinig redenen om af te reizen naar de beroemde All Country Club, maar heeft haar beslissing nog niet definitief gemaakt.

"Ik weet nog niet 100% zeker of ik mee ga doen aan Wimbledon. Ik zou graag mee willen doen om ervaring op te doen op gras, maar het is bijna zinloos om te gaan."

"Het besluit van de WTA om geen rankingpunten toe te kennen voor Wimbledon versterkt bij mij het gevoel om niet te gaan. "Ik ben het type speler dat gemotiveerd raakt van een verbeterde ranking. Ik denk dat de gedachte erachter goed is, maar de uitvoering ervan laat te wensen over."

