Het is niet de eerste keer dat Nadal zo'n opmerkelijk verzoek doet. Twee weken eerder tijdens het Madrid Open verzocht de Spaanse gravelkoning de toernooiorganisatie om zijn wedstrijden niet op woensdagavond in te plannen, vanwege de halve finale die Real Madrid die avond in eigen huis speelde tegen Manchester City.

Feliciano Lopez, de directeur van de Madrid Masters, bevestigde het verzoek van zijn landgenoot om overdag te spelen, maar de voormalig profspeler gaf een andere reden waarom Nadal overdag zou willen spelen. Nadal wil overdag in Madrid spelen omdat de bal dan hoger stuitert, vooral op woensdagmiddag, aldus de knipogende toernooidirecteur "

Nadal was ook op de persconferentie duidelijk over zijn prioriteiten. "Ik ben hier in Parijs om op Roland Garros te spelen, maar ik heb mijn kaartjes voor de finale al binnen."

14 titels

Real Madrid gaat op zaterdag 28 mei op voor de veertiende 'cup met de grote oren.' Toevalligerwijs gaat ook Nadal in Parijs op voor zijn veertiende Coupe des Mousquetaires.

De 21-voudig Grandslam-winnaar zal met revanchegevoelens zitten, want vorig jaar verloor Nadal voor de derde keer in zijn carrière in Parijs, toen hij in de halve finale zijn Waterloo vond tegen een ontketende Novak Djokovic.

