Puur kijkend naar zijn tijd op de baan was het een goede week voor Djokovic. In al zijn vier partijen had hij drie sets nodig. Hierdoor maakte hij meer wedstrijduren dan in de afgelopen vier maanden, waarin hij door zijn ongevaccineerde status lang niet overal welkom was.

Positieve dingen

Ad

Hij eindigde het toernooi met een verlies in de finale. Lang wilde hij daar echter niet bij stilstaan. De nummer 1 van de wereld wilde vooral kijken naar de positieve dingen die hem de week in eigen land hadden gebracht.

Tennis Tennis | Ook twaalfjarig broertje van Alcaraz kan een prima balletje slaan 5 UUR GELEDEN

Toen Djokovic eerder deze maand na zeven weken afwezigheid weer in actie kwam in Monte Carlo , zag hij er roestig en bepaald niet fit uit toen Alejandro Davidovich hem versloeg in zijn eerste partij. In de eenzijdige derde set had Djokovic niets in te brengen. Progressie boeken was daarom het doel van de weken die zouden volgen. De 'roest' was er nog in Servië, maar er was ook vooruitgang.

ATP Belgrado | Rublev trakteert Djokovic in thuisland op bagel en pakt toernooizege

Eerste partij

De eerste partij in Belgrado verliep uiterst moeizaam voor Djokovic. Tegen Laslo Djere, die eerder deze maand de halve finale bereikte in Casablanca, was in de eerste set veel scherper en leek in de tweede set de winst te gaan pakken. Djokovic brak terug na een 40-15 achterstand, waarbij Djere een flinke misser maakte met zijn forehand.

In de tiebreak van de laatste set maakte zijn landgenoot opnieuw een cruciale fout en schonk daarmee de winst aan Djokovic. "Ik denk dat Djere het grootste deel van de wedstrijd de betere speler was", sprak Djokovic na afloop.

Sleutelmoment

Wanneer het Djokovic lukt om Roland Garros te winnen, zijn de missers van Djere cruciaal geweest in zijn voorbereiding. Hij liep een nieuwe mentale dreun mis en kreeg de kans om meer partijen te spelen. Het leverde nog twee gevechten van drie sets op tegen achtereenvolgens Miomir Kecmanovic en Karen Khachanov.

Djokovic vertelde na het bereiken van de finale dat hij zijn topniveau weer benaderde en dat het gebrek aan wedstrijdritme geen rol meer speelde. Dat bleek in de eindstrijd tegen Rublev niet te kloppen.

Even leek Djokovic de partij naar zich toe te trekken na de winst van de tweede set. Maar net als tegen Dadovich in Monte Carlo had hij geen schijn van kans meer in set drie. Het werd maar liefst 6-0 voor Rublev. Djokovic was volledig uitgeput. "Het is zorgwekkend", sprak hij na afloop. "De enige verklaring die ik heb, is de ziekte die mij trof een paar weken geleden." Iets dat zijn coach Goran Ivanisevic al in Monte Carlo had onthuld.

Tennis | "Ik had niks meer over" - Djokovic voelt zich schuldig na verlies in finale

Mindere prestaties

Toch lijken de mindere prestaties van Djokovic niet alleen door zijn ziekte of het weren van toernooien te komen. Deze lijn lijkt al eerder te zijn ingezet. De Serviër was subliem in de eerste helft van 2021. Hij won achtereenvolgens de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Zijn beslissing om op de Olympische Spelen uit te komen, leek in eerste instantie de juiste. Hij won zijn eerste vier partijen zonder ook maar een set te verliezen. Een verpletterende nederlaag tegen Alexander Zverev (1-6, 6-3 en 6-1) in de halve finale kwam echter hard aan. Hij verloor ook de strijd om het brons van Pablo Carreño Busta (4-6, 7-6, 6-3) en trok zich met een schouderblessure terug uit het gemengd dubbel.

Tokyo 2020 | Carreno Busta profiteert van fysiek ongemak bij Djokovic in strijd om brons

US Open

Tijdens de US Open verloor Djokovic vervolgens in vijf partijen op rij de openingsset om daarna in de finale geklopt te worden door Daniil Medvedev (6-4 6-4 6-4). Hij nam wat pauze, won bij zijn terugkeer in Parijs, maar verloor bijna in elke partij wel een set. Tijdens de ATP Finals was Zverev (7-6 4-6 6-3) in de halve finale te sterk.

Daarna volgde de krankzinnige periode waarin hij niet kon deelnemen aan onder andere het Australian Open en wedstrijdritme misliep. Hoeveel waarde kunnen we daarom hechten aan zijn moeizame optredens van de afgelopen weken?

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

Gravelseizoen

Het gravelseizoen staat voor Djokovic nu volledig in het teken van Roland Garros. Dit is het toernooi waar hij wil pieken, iets dat hem vorig jaar perfect lukte. Zijn komende toernooien zijn niet meer dan bouwstenen in plaats van bekers die hij per se wil winnen. Het kan hem niet schelen als de enige titel die hij dit seizoen wint op gravel direct de grootste is.

Andy Roddick, voormalig nummer één van de wereld, denkt dat het Servië Open precies was wat Djokovic nodig had. Op Twitter schreef hij dat het goed was dat hij een aantal fysiek zware partijen heeft gespeeld, inclusief mentale stress. "Hij heeft wat tijd nodig om te herstellen. Maar ik denk dat hij alles uit de week heeft gehaald wat hij wilde."

Het wordt intrigerend om Djokovic de komende weken te volgen. Tijdens zijn volgende toernooien zijn de deelnemersvelden sterker dan in Belgrado. Hoe snel hij zijn topvorm en conditie weer terugvindt, is de sleutel tot zijn kansen in Parijs.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | Ook twaalfjarig broertje van Alcaraz kan een prima balletje slaan 5 UUR GELEDEN