16:55

Arme Musetti! Hij geeft op bij een 4-0 achterstand in de vijfde set, het toernooi zit erop voor de jonge Italiaan. Djokovic gaat in de kwartfinale uitkomen tegen Musetti's landgenoot Matteo Berettini.

16:30

Musetti is helemaal ingestort, en Djokovic wint in no-time de derde en vierde set. Er moet een een beslissende vijfde set aan te pas komen om te bepalen wie het in de kwartfinale gaat opnemen tegen Matteo Berrettini.

15:50

Diego Schwartzman heeft zich geplaatst voor de kwartfinale op Roland Garros. De Argentijn won in straight sets van Jan Lennard Struff, de dubbelpartner van Robin Haase.

15:46

Musetti wint ook de tweede set in een tiebreak. Gaat de nummer één van de wereld hier zijn Waterloo vinden?

14:50

Wat moet je als Djokovic beginnen tegen dit soort ballen? De Italiaan speelt de wedstrijd van zijn leven.

14:40

We've got a match on our hands! Musetti wint de eerste set in een razend spannende tiebreak. De nummer één van de wereld mag aan de bak!

14:05

Musetti laat zien waarom hij zo alom wordt geprezen. Met deze achterwaartse backhandvolley legt hij Djokovic volledig in de luren.

13:30

Novak Djokovic komt de baan op voor zijn vierderondepartij tegen de jonge Italiaan Lorenzo Musetti. Bekijk de wedstrijd live op Eurosport 1, of via de Eurosport Player.

13:05

Cori Gauff heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale op Roland Garros. De 17-jarige Amerikaanse had geen kind aan Ons Jabeur, de nummer 26 van de plaatsingslijst.

12:20

Het sprookje van Krejcikova in Parijs duurt voort. De Tsjechische schakelt de Amerikaanse Sloane Stevens op overtuigende wijze uit, die finaliste was in 2018. Het werd 6-2 en 6-0 voor de nummer 33 van de wereldranglijst.

11:10

We zijn begonnen in Parijs. Sloane Stevens en Barbora Krejcikova komen als eerste in actie vandaag. Schakel live in op Eurosport 1 of via de Eurosport Player.

