Mauresmo kreeg de vraag van een reporter die opmerkte dat er slechts één vrouwenwedstrijd in het toernooi tot nu toe in de avond is gepland. Dat was de partij tussen Alizé Cornet en Jelena Ostapenko vorige week donderdag.

De toernooidirecteur reageert daar eerlijk op. "In de tijd waarin we nu zitten denk ik - en dat zeg ik als vrouw en als voormalig speelster - dat het oneerlijk is om te zeggen dat mannentennis attractiever is om naar te kijken. Het is in het algemeen leuker om naar de mannenwedstrijden te kijken."

Ad

"Mijn doel bij het maken van het schema is om te kijken of ik een vrouwenpartij als hoofdact van de dag kon plaatsen. Of er een confrontatie is of een topspeelster die ik daar kan neerzetten. Daar moet je rekening mee houden."

Roland-Garros Roland Garros | "Ik hoop dat ik win, voordat hij begint met ons allemaal te verslaan" - Alex Zverev EEN UUR GELEDEN

"Dus dat is moeilijk. Ik heb echt elke dag gekeken of ik dat kon doen. Niet elke dag, dat zou een leugen zijn. Maar de meeste dagen probeerde ik met mijn team daar op te focussen."

"Maar ik zal niet liegen door te zeggen dat het niet moeilijk was. Het was lastig om voor meer dan een dag een vrouwenwedstrijd als hoofdpartij neer te zetten. Het is nu moeilijk om ze daar neer te zetten omdat er in de avond slechts één pot wordt gespeeld."

Matchtiebreak

Vorige week deed Eurosport-analist John McEnroe een suggestie om het vrouwentennis attractiever te maken ten opzichte van het mannentennis. Hij denkt dat juist het format van de mannen moet veranderen om de attractiviteit tussen beiden dichter bij elkaar te brengen.

Al jarenlang is het verschil in format bij Grand Slams voer voor discussie bij tennisliefhebbers. Het prijzengeld bij de mannen en de vrouwen is hetzelfde, maar vrouwen spelen in een best-of-3, terwijl mannen over een best-of-5 spelen.

Het argument moet andersom zijn. Ik denk dat de mannen niet vier of vijf uur zouden moeten spelen. We moeten tot een compromis komen. Wat mij betreft spelen zowel de vrouwen als de mannen een best-of-five, maar als het op een vijfde set uitdraait, dat er dan een matchtiebreak wordt gespeeld."

“Ik denk dus niet dat de oplossing is dat de vrouwen best-of-fives moeten gaan spelen. Ik denk dat de oplossing is dat het format van de mannen korter moet.”

Roland Garros | "Vrouwen niet langer, maar mannen korter" - McEnroe wil matchtiebreak invoeren

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | "Veel te laat begonnen" - Nadal en Djokovic uiten kritiek op late aanvangstijd 2 UUR GELEDEN