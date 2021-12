Mauresmo is de opvolger van Guy Forget, wiens contract niet wordt verlengd. Forget was sinds 2016 de directeur van de gravel-Grand Slam.

De keuze van de Franse tennisbond voor Mauresmo is opnieuw een keuze voor een oud-tennisser. De nu 42-jarige Mauresmo is de voormalig nummer één van de wereld. Ze won in 2006 zowel de Australian Open als Wimbledon.

Op Roland Garros kwam Mauresmo nooit verder dan de kwartfinale. Buiten de baan wordt ze nu alsnog de baas. “Ik ben heel trots op mijn aanstelling als directeur van Roland Garros”, aldus Mauresmo.

“Ik heb duidelijke ambities en jaag die na met de passie die mij ook altijd heeft gedreven op de tennisbaan.”

