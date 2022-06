Roland Garros | "Nadal voor mij een grote inspiratiebron" - Swiatek openhartig over grote idool

"Het is een ongelooflijk speciaal moment voor mij en ik ben er emotioneel van. Ik ben zo dankbaar dat ik hier mag staan en dat ik vandaag mijn eigen spel heb kunnen spelen. Ik vind het geweldig om hier te spelen."

Swiatek werd tijdens de wedstrijd gesteund door vele Poolse fans in het publiek. De nummer één van de wereld is hen daar dankbaar voor. "Het is voor mij veel makkelijker om met die support te spelen. Ik heb dat op elk toernooi waar ik dit jaar heb gespeeld zo ervaren."

Idool

"Na het eerste jaar dat ik op de WTA speelde kwam Covid en wist ik nog niet dat er overal zoveel Poolse fans waren. Maar nu we weer kunnen spelen verbaas ik me er telkens weer over hoeveel Poolse fans er zijn om me aan te moedigen."

Swaiteks grote idool is Rafael Nadal. De Poolse haalt uit alles wat de Spaanse kampioen doet inspiratie. "Hij inspireert me in de dingen die hij doet zowel op als buiten de baan. Hij is zo bescheiden en normaal, zegt altijd gedag als je 'm tegenkomt. Zijn succes heeft hem geen ander persoon gemaakt. Op de baan is hij gewoon geweldig. Ik heb een paar wedstrijden hier gekeken, maar de Australian Open-finale was echt bizar, oh my god."

