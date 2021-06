Rafael Nadal heeft de tweede ronde van Roland Garros gehaald. The King of Clay rekende in drie sets af met de Alexei Popyrin: 6-3, 6-2, 7-6 (3).

De 20-voudig grandslamwinnaar had in de eerste twee sets weinig moeite met de jonge Australier. De Spanjaard domineerde als vanouds met zware topspinballen vanuit het achterveld, het spel wat hem al 13 titels in Parijs heeft opgeleverd. In de derde set beet Popyrin wat meer van zich af. Hij kon zijn forehand meer in stelling brengen en bracht Nadal daarmee meer en meer in de problemen. Een break in de zesde game leek hem dan ook naar winst in de derde set te leiden, maar eenmaal serverend voor setwinst brak Nadal terug, om de wedstrijd vervolgens in een tiebreak te beslissen.

De gravelkoning zal in de tweede ronde uitkomen tegen thuisspeler Richard Gasquet. De Fransman zal donderdag uit een ander vaatje moeten tappen, wil hij Nadal verslaan, want alle zeventien ontmoetingen tussen de twee eindigden in een overwinning voor de Spanjaard.

Roland-Garros Roland-Garros : Highlights Djokovic - Sandgren 2 UUR GELEDEN

Roland Garros | Hoogtepunten Nadal - Popyrin

Ook Nadals grote rivaal Novak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De 18-voudig grandslamwinnaar was veel te sterk voor de Tennys Sandgren: 6-2, 6-4, 6-2.

De Amerikaan probeerde zijn eigen spel, met snelle slagen en harde groundstrokes, te spelen, maar maakte te veel fouten op de beslissende punten. Zo Kreeg hij in de tweede set een aantal breakpunten, maar waar de nummer één van de wereld telkens toesloeg op de punten die ertoe deden, faalde Sandgren. Djokovic pakte in elke set snel een break voorsprong en serveerde zelf ijzersterk.

In de volgende treft 'Nole' de Uruguyaan Pablo Cuevas.

Roland Garros | Djokovic moeiteloos langs Sandgren

Jan-Lennard Struff heeft voor de grootste verrassing van de dag gezorgd. De Duitser was in vijf sets te sterk voor de als zevende geplaatste Andrey Rublev. De Rus, die tijdens de vorige editie de kwartfinale wist te bereiken, was in één van de outsiders in Parijs, maar had geen antwoord op de harde groundstrokes van de nummer 42 van de wereld.

Struff en Rublev, beide fanatieke hardhitters, voerden een show op voor het publiek op baan 14. De Duitser kwam als een komeet uit de startblokken door de eerste twee sets te pakken. Daarna was het de beurt aan Rublev, die zich met aantal fraaie punten terug vocht in de partij. Het punt van de wedstrijd kwam uit de derde set op 5-4. De Rus serveert voor setwinst en moet echt alles uit de kast halen om op setpunt te komen.

Na een ellenlange game wist Rublev de derde set binnen te slepen, en ook de vierde set ging de kant op van de nummer zeven van de plaatsingslijst. Een break in de derde game van de vijfde set was echter de nekslag voor de Rus, die daarmee na Dominic Thiem de tweede top-10 speler is die het toernooi vroegtijdig verlaat.

Roland Garros | Struff zorgt voor shock door Rublev uit te schakelen

Ashleigh Barty heeft zich met moeite geplaatst voor de tweede ronde in Parijs. De Australische nummer 1 van de wereld had een hele kluif aan de Amerikaanse Bernarda Pera, maar won uiteindelijk in drie sets: 6-4, 3-6, 6-2.

Roland Garros | Barty moeizaam naar tweede ronde

Petra Kvitova, de nummer 12 van de wereldranglijst, baarde misschien wel het meeste opzien vandaag, en dat zonder in actie te komen. De Tsjechische moest zich terugtrekken uit het toernooi vanwege een enkelblessure die ze opliep na de persconferentie. Op twitter legt Kvitova uit wat er precies is gebeurd en waarom ze heeft besloten Parijs te verlaten.

Morgen komt de laatste overgebleven Nederlander in actie, als Botic van de Zandschulp het opneemt tegen de Spanjaard Alejandro Davinovic Fokina. Deze wedstrijd is rond de klok van 12:30 op live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player.

Roland-Garros Roland Garros | Djokovic moeiteloos langs Sandgren 2 UUR GELEDEN