Elina Svitolina heeft, zonder al teveel zweetdruppels te laten, de derde ronde in Parijs bereikt. De Oekraïense won in straight sets van de Amerikaanse Ann Li: 6-0, 6-4.

Svitolina schoot als een komeet uit de startblokken, en won de eerste set in minder dan een half uur. Daarna kwam de Amerikaanse er veel beter in, en kwam met 3-0 voor in de tweede set, waarna de Oekraïense de rug rechtte en zes van de volgende zeven games naar zich toe trok. In de volgende ronde treft de nummer zes van de plaatsingslijst de Tsjechische Barbora Krejcikova.

Nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty heeft Roland Garros verlaten met een heupblessure. De Australische verloor de eerste set tegen haar Poolse tegenstandster Magda Linette met 1-6 en besloot in de tweede set bij een 2-2 stand op te geven vanwege een slepende heupblessure.

Barty kende een moeizame eerste ronde op Roland Garros. en had in de beslissende set al een medische time-out nodig. Na de wedstrijd gaf Barty al aan niet 100% fit te zijn.

In de eerste set tegen Magda Linette was het al gauw eenrichtingsverkeer. De Poolse domineerde de eerste set, waarna Ashleigh Barty een medische time-out nam. De time-out leek in het begin van de tweede set nog even wat effect te hebben, maar bij een 2-2 stand besloot Ashleigh Barty toch dat ze de wedstrijd niet wilde uitspelen.

De Italiaanse Matteo Berrettini kende weinig problemen in zijn partij tegen de Argentijn Federico Coria, de jongere broer van Guillermo Coria, die in 2004 nog de halve finale behaalde in Parijs en daarin verloor van Martin Verkerk.

Berrettini domineerde van start tot finish en had eigenlijk geen kind aan de nummer 94 van de wereld. In de derde ronde treft de hoogst geplaatste Italiaan de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon, die op zijn beurt Berretini's landgenoot Andres Seppi de baas was.

Ook Sloane Stephens, de finaliste van het toernooi 2018, heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde. De Amerikaanse was in twee sets te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova.

Philipp Kohlschreiber heeft voorlopig voor de verrassing van dag 5 gezorgd. De 37-jarige veteraan schakelde één van de sensaties van dit jaar uit, de Rus Aslan Karatsev: 6-3, 7-6 (4), 4-6, 6-1.

Karatsev, halve finalist bij de Australian Open in januari, kwam maar moeilijk op gang, en de Duitser profiteerde optimaal van die wisselvalligheid. Het is voor het eerst sinds 2014 dat Kohlschreiber de derde ronde in Parijs haalt. Toentertijd was dat ook het eindstation van de huidige nummer 132 van de wereld, die acht ATP-titels op zijn naam heeft staan.

Wil Kohlschreiber zijn prestatie in 2014 verbeteren, dan zal hij de Argentijnse gravelbijter Diego Schwartzman moeten verslaan.

