15:50

Diego Schwartzman heeft zich geplaatst voor de kwartfinale op Roland Garros. De Argentijn won in straight sets van Jan Lennard Struff, de dubbelpartner van Robin Haase.

15:46

Musetti wint ook de tweede set in een tiebreak. Gaat de nummer één van de wereld hier zijn Waterloo vinden?

14:50

Wat moet je als Djokovic beginnen tegen dit soort ballen? De Italiaan speelt de wedstrijd van zijn leven.

14:40

We've got a match on our hands! Musetti wint de eerste set in een razend spannende tiebreak. De nummer één van de wereld mag aan de bak!

14:05

Musetti laat zien waarom hij zo alom wordt geprezen. Met deze achterwaartse backhandvolley legt hij Djokovic volledig in de luren.

13:30

Novak Djokovic komt de baan op voor zijn vierderondepartij tegen de jonge Italiaan Lorenzo Musetti. Bekijk de wedstrijd live op Eurosport 1, of via de Eurosport Player.

13:05

Cori Gauff heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale op Roland Garros. De 17-jarige Amerikaanse had geen kind aan Ons Jabeur, de nummer 26 van de plaatsingslijst.

12:20

Het sprookje van Krejcikova in Parijs duurt voort. De Tsjechische schakelt de Amerikaanse Sloane Stevens op overtuigende wijze uit, die finaliste was in 2018. Het werd 6-2 en 6-0 voor de nummer 33 van de wereldranglijst.

11:10

We zijn begonnen in Parijs. Sloane Stevens en Barbora Krejcikova komen als eerste in actie vandaag. Schakel live in op Eurosport 1 of via de Eurosport Player.

