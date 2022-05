Roland-Garros

In de eerste set had de nummer één van de wereld geen enkele moeite met Schwartzman. De Argentijn die in 2020 de halve finales bereikte op het Parijse gravel, kon weinig inbrengen tegen het spel van Djokovic. Hij speelde slordig en dat strafte de winnaar van vorig jaar genadeloos af.

Ommezwaai

De tweede set leek Schwartzman voor een ommezwaai te kunnen zorgen. Hij begon agressiever, maar vooral secuurder te spelen en wist zo Djokovic voor de eerste keer te breaken. Hij wist zo op 3-0 voorsprong te komen. De opleving van hem was echter van korte duur. De Serviër schakelde een tandje bij en pakte door zes games op rij te winnen ook de tweede set.

In de derde set kon Schwartzman bij vlagen het spel van Djokovic volgen. Door opnieuw een slordige game kwam Djokovic op een 4-2 voorsprong. Deze voorsprong wist hij vast te houden en serveerde eenvoudig de wedstrijd uit.

Nadal?

Djokovic speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Felix Auger-Aliassime en Rafael Nadal.

