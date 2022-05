"Ik ben niet geblesseerd. Ik ben een speler die leeft met een blessure. Het is niks nieuws, maar iets dat er altijd zit", zo licht Nadal op de persconferentie na zijn uitschakeling door Denis Shapovalov op het Masters-toernooi van Rome de pijn aan zijn voet toe. De Spanjaard heeft al jaren last van de ziekte van Müller-Weiss, waarbij de patiënt door overbelasting chronisch pijn aan de midden- en achtervoet ondervindt.

Na een sterke openingsset speelde vanaf de tweede set de pijn in de voet van Nadal duidelijk weer flink op. Hij begon zich steeds minder soepel over de baan te bewegen en het leek er zelfs op dat hij zou moeten opgeven. Uiteindelijk speelde Nadal de wedstrijd nog wel uit, maar echt moeilijk kon hij het Shapovalov niet meer maken.

ROLAND GARROS

Na de wedstrijd twijfelt de man met de meeste Grand Slam-overwinningen hardop of hij er over iets meer dan een week bij kan zijn op Roland Garros. "Het is frustrerend. Ik weet niet of ik moet rusten of juist gaan trainen", klinkt 'Rafa' enigszins terneergeslagen.

Om zich voor te bereiden op wedstrijden slikt Nadal ontstekingsremmers, maar zelfs dan kan hij vaak niet voluit trainen. In de Franse hoofdstad kan Nadal gelukkig wel rekenen op de ondersteuning van zijn medische staf: "Dat helpt me soms."

"Ik speel voor mijn plezier, maar door de pijn gaat dat plezier er vanaf."

