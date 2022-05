Roland-Garros

Is er iemand die Swiatek kan stoppen?

"Niet op dit moment. Ik was in Miami en ik was vorige week in Rome, en heb bijna al haar wedstrijden gezien. Ik hou van de manier waarop ze speelt. We hebben het altijd over de drie aspecten in tennis: technisch, fysiek en mentaal. En op elk gebied maximaliseert ze haar spel. Haar strategie is heel eenvoudig. Ze heeft enorme slagen van zowel haar forehand als haar backhand, waarmee ze haar tegenstanders onder druk kan zetten."

"Ze beweegt goed, dus het is moeilijk om haar onder druk te zetten, en als je de bal kort speelt, is ze ook heel goed om de bal weg te spelen. Ze speelt volgens haar regels. Zij is degene die dicteert, zij heeft controle over de uitslag van de wedstrijden."

"En ook haar fysiek is in de afgelopen maanden enorm verbeterd. Ik denk dat ze sneller is. Als het moet, verdedigt ze beter. Mentaal is ze erg gefocust en haar concentratie wankelt niet tijdens wedstrijden. Ze speelt met een duidelijk plan. Ik ken haar team niet, maar het lijkt erop dat ze een zeer goede band hebben met een goede opzet. Als je vijf toernooien op rij wint en 28 wedstrijden ongeslagen bent, weet je dat het heel goed werkt."

Topfavoriete

Swiatek won de laatste 28 wedstrijden die zij speelde op WTA-1000 toernooien. Dit zijn, op de Grand Slams na, de belangrijkste toernooien van het vrouwentennis. Het is pas de derde keer dat een vrouw zo lang ongeslagen blijft op deze toernooien.

De Poolse won tijdens het coronaseizoen in 2020 ook al op het Parijse gravel en hoopt haar imponerende zegereeks van de afgelopen maanden een vervolg te geven. De nummer één van de wereld werd gisteren tijdens de loting gekoppeld aan een qualifier.

In diezelfde bovenste helft van het speelschema staan onder anderen Karolina Pliskova en Simona Halep . Swiatek zou de Roemeense nummer 19 van de wereld kunnen tegenkomen in de vierde ronde. Pliskova kan de Poolse een ronde later treffen, in de kwartfinale.

