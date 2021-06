Roland Garros | Tsitsipas op indrukwekkende wijze naar halve finale

Tsitsipas was van de meet af aan dominant aanwezig. Dankzij de enorme diepte in zijn slagen kon Medvedev maar moeilijk in zijn spel komen en ging het crescendo voor de Griek.

Na anderhalve set keerde het tij een beetje. Medvedevs verdediging kwam op gang en Tsitsipas kreeg wat meer moeite om de punten af te maken. Op 5-4 in de tweede set kreeg de Rus twee setpunten op de service van zijn tegentander, maar verzilverde die niet, waarna Tsitsipas in de tiebreak genadeloos toesloeg.

De derde set ging volledig gelijk op. Beide spelers serveerden ijzersterk en het leek er wederom op dat een tiebreak de beslissing moest geven. Medvedev stond op 6-5 achter in zijn eigen servicegame 40-0 voor, maar kon de game niet binnen slepen. Een onderhandse service op het eerste matchpoint, waar de Griek optimaal van profiteerde, typeerde de machteloosheid van Medvedev in de wedstrijd.

De nummer vijf van de plaatsingslijst gaat in de halve finale uitkomen tegen Alexander Zverev. De Duitser won eerder op de dag eenvoudig van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina , die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp in vijf sets verschalkte.

