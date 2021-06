Roland-Garros

Gravel is doorgaans niet de favoriete ondergrond voor Zverev, maar ondanks een vijfsetter in de eerste ronde tegen landgenoot Otte is hij in het toernooi tot nog toe niet echt in de problemen gekomen. Ook vandaag verliep alles vrij vlekkeloos voor de nummer zes van de plaatsingslijst, die binnen een mum van tijd de eerste greep.

In de tweede set beet de Serviër meer van zich af. Hij brak de Duitser en kreeg op 5-3 drie setpunten op eigen service, maar liet die kansen onbenut. Zverev brak naar 5-4, en herhaalde dat kunstje vervolgens op 5-5, en serveerde de set daarna uit met een lovegame.

Het verzet van Djere was definitief gebroken waardoor Zverev de wedstrijd makkelijk kon uitspelen. In de volgende ronde treft de Duitser de Japanner Kei Nishikori, die maar één set hoefde te spelen voordat zijn opponent Henri Laaksonen op moest geven.

