Roland-Garros

Het lukte Alcaraz pas na 4 uur en 34 minuten om zijn tegenstander op de knieën te krijgen en het had weinig gescheeld of hij was er zelf aan onderdoor gegaan. Ramos-Vinolas kreeg tijdens een even lange als cruciale game een matchpoint, maar slaagde er niet in om die te benutten.

Alcaraz op zijn beurt kreeg genoeg breakpoints, maar slaagde er niet in om die te verzilveren. Hij kreeg er wel twintig, maar benutte er slechts enkele. Eén van die enkele breakpoints die hij benutte, leverde voorlopig het punt van het toernooi op.

Punt van het toernooi

De negentienjarige haalde de ene na de andere bal terug om vervolgens een backhand langs de lijn te leggen waar geen antwoord meer op terugkwam. Het publiek ging uit zijn dak. En Alcaraz kwam voor de zoveelste keer terug in de wedstrijd, dit keer voorgoed.

Alcaraz kwam worstelde, kwam boven en overwon. Na 6-1 6-7(9) 5-7 7-6(2) trok hij in 6-4 de beslissende set naar zich toe, goed voor kwalificatie voor de derde ronde.

