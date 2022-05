Roland-Garros

"Het zou oneerlijk zijn, laat ik dat duidelijk zeggen. Ik heb al twee keer in de avond gespeeld. Ik zou niet zeggen dat het me erg stoort, maar ik heb minder tijd om te herstellen als alles laat eindigt", aldus Alcaraz.

Vooral het late einde is vervelend zegt Alcaraz: "Op zijn vroegst ben je om middernacht klaar. Dan moet je nog naar het hotel, eten, de fysio en rusten. Met de adrenaline in je lijf is het moeilijk om rust te pakken."

Ook tegenstander Zverev deed een duit in het zakje: "Ik vind de avondsessies niet erg als het overdag 30 graden is, maar op koudere dagen wordt het wel zwaarder. Mijn service wordt nog langzamer en ook mijn forehand vertraagt. Het zou niet makkelijk voor me zijn om in de avond te spelen, zonder zonlicht en met acht graden Celsius."

