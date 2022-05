Alcaraz presteerde onlangs in Madrid het min of meer onmogelijke door zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic te verslaan tijdens hetzelfde (gravel)toernooi. De verwachtingen rondom de Spanjaard worden steeds verder opgeklopt en dat lijkt hij niet al te erg te vinden, aangezien er nu nog meer olie op het vuur wordt gegooid.

“Ik ben niet bang om te zeggen dat ik er klaar voor ben om een Grand Slam te winnen”, aldus Alcaraz in gesprek met de Argentijnse publicatie La Nacion. “Ik voel me fysiek helemaal in orde, ik ben mentaal in orde en een sterke tennisser… uiteindelijk is dit wat je nodig hebt om een Grand Slam te winnen.”

Toptien

Dankzij zijn recente toernooi-overwinningen kwam Alcaraz de toptien binnen van de ATP-ranglijst. Hij staat inmiddels zelfs zesde en de vooruitzichten op meer lijken uitstekend. “Ik voel me goed en heb volop vertrouwen. Natuurlijk kan er altijd van alles gebeuren, maar ik denk nu van: kom maar op.”

Afhankelijk van de loting voor Roland Garros wordt wellicht opnieuw van Alcaraz verlangd dat hij Nadal en Djokovic verslaat onderweg naar de grootste triomf in zijn loopbaan, maar stiekem hoopt Alcaraz dat het daar niet bij blijft. Hij hoopt een dominante speler op de Tour te worden die veel grote prijzen pakt.

“Ik moet mijn begeleiding en familie bedanken, omdat zij mij altijd zo goed vertellen wat ik moet doen om de gestelde doelen te bereiken. Er wordt mij verteld wat goed voor me is en wat niet”, vervolgt Alcaraz. “Ik wil dingen soms nog wel eens overhaasten, maar dan word ik gekalmeerd en bekijk ik het weer iets anders.”

Nummer één

Het uiteindelijke doel blijft echter gelijk en Alcaraz is niet van plan om te rusten voordat hij het heeft waargemaakt. Het scheelt dat de klok voorlopig in zijn voordeel tikt, al bestaat er altijd nog het risico als ‘eeuwige belofte’ in de geschiedenisboeken te worden bijgeschreven.

Voorlopig wil Alcaraz daar echter niets van weten. “Ik ben iemand die helder en open is over zijn doelen. Het is mijn ambitie om nummer één van de wereld te worden. Hoeveel grote namen ik ook versla, hoeveel toernooien ik ook win en wat er de komende tijd ook mag gebeuren… dan ben ik nog altijd geen nummer één geweest. Het doel om ooit de wereldranglijst aan te voeren, zorgt er ook voor dat ik mijn voeten op de grond houd om mijn droom te blijven najagen.”

