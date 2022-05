Tsitsipas beantwoordde op de persconferentie na zijn verliespartij zichtbaar aangeslagen op de gestelde vragen. “Ik had de laatste dagen veel moeite om mijn ritme te vinden. Ik was zenuwachtig en vaak gefrustreerd. Ik had het door, maar ik kon mezelf niet tegenhouden”, zegt hij kritisch over zijn eigen gedrag.

“Ik voelde geen druk, absoluut niet. Ik kijk niet naar de loting, ik kijk niet naar mijn tegenstanders. Ik weet wat ik moet doen om het niveau van vorige seizoenen te halen, maar dat is niet makkelijk. Ik heb het allemaal eerder meegemaakt en ik weet wat nodig is om kans te maken op opnieuw een finaleplek.”

Ad

Hoogtepunten Holger Rune - Stefanos Tsitsipas - Roland-Garros Hoogtepunten

Roland-Garros Hoogtepunten Martina Trevisan - Leylah Fernandez - Roland-Garros Hoogtepunten 35 MINUTEN GELEDEN

Materiaal

Hoewel Tsitsipas zijn verlies volledig aan zichzelf wil wijten, worstelt hij ook met zijn nieuwe materiaal. Zo wisselde hij ogenschijnlijk zonder reden van racket en schold hij zijn racket een aantal keer uit.

“Het gaat toch in je hoofd zitten”, zegt hij in de persconferentie. “Als je iets verandert aan je materiaal waar je vorig jaar voor het eerst de finale mee bereikte dan ga je toch nadenken of je dat misschien niet had moeten doen. Ik moet dat niet de schuld geven, want ik geloof dat mijn materiaal me alleen maar helpt om de komende weken zoveel mogelijk punten te halen. Ik heb daar zelf voor gekozen.”

Backhand

Eurosport-experts Alex Corretja, Tim Henman en Mats Wilander deden ook allemaal een duit in het zakje om het verlies te verklaren. Corretja en WIlander zien vooral tactische en technische zaken die de Griek zou moeten verbeteren. Volgens tweevoudig finalist in Parijs Corretja ligt de zwakte van Tsitsipas in zijn backhand. “Hij beweegt zijn pols te weinig, hierdoor sloeg Rune zo hard naar zijn backhandkant.”

Ook zou Rune volgens Corretja wat moeten leren van Roger Federer. “Als je speelt tegen jongens die zo hard spelen, dan moet je beter leren slicen. Dat geeft je tijd om te herstellen. Zodra je een lastige bal hard terugslaat, heb je geen tijd meer. Dat kan makkelijker met een dubbelhandige backhand.”

Kortere punten

Volgens Mats Wilander bleef de Griek teveel hangen in een tactisch plan dat niet werkte. “Het was al vroeg duidelijk dat je deze wedstrijd niet gaat winnen als je je backhandkant staat te verdedigen. Vooral niet als je tegen Rune speelt. Zijn forehand is perfect voor een ‘inside-out’.”

“Hij moet ook punten spelen die een stuk korter duren. Drie, vier punten en dan klaar, niet veertien vijftien slagen. Niet weer terugkeren naar de baseline, maar de ballen agressiever spelen”, is het devies van de Zweedse oud-winnaar.

Mentale druk

Tim Henman denkt dat de problemen niet zo zeer in het spel liggen, maar meer in het hoofd. “In de laatste weken lijkt het alsof hij met het gewicht van de wereld op zijn schouders staat te spelen.”

Hij grijpt daarbij terug op eerdere rondes. “Hij kwam moeilijk zijn wedstrijden door. In de tweede ronde won hij met moeite en smeet daarna zijn racket tegen de gronden. Het lijkt alsof hij zichzelf de druk van een verloren Grand Slam-finale oplegt. Na de wedstrijd zou je verwachten dat hij kan ontladen, maar hij lijkt erg gestresst en teleurgesteld over zijn spel.”

“Er zijn veel puzzelstukjes die op dit moment maar niet tot elkaar komen. Dat is erg frustrerend want hij ziet dat andere spelers daar gebruik van maken. Hij was de grote favoriet, maar ligt nu uit het toernooi.”

Roland Garros | Tsitsipas wordt getest maar wint wel van qualifier Kolar

Waar kijk je?

​​Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Corretja over Nadal-Djokovic EEN UUR GELEDEN