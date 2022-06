Roland-Garros

Hoewel, plotseling… Het kwam er op neer dat moeder Rune werd weggestuurd. Rune riep vanaf zijn stoeltje meerdere keren ‘forlad’, wat zoveel betekent als ‘ga weg’. Twee tellen later verliet Rune’s moeder inderdaad de tribune om daarna een poosje niet meer in beeld te verschijnen.

Diverse Deense twitteraars wezen er gelijk op dat Rune zijn moeder had weggestuurd, door ‘forlad’ te vertalen voor de rest van de wereld. Daarmee was de optelsom compleet. Naar verluidt is er ook nog zoiets gezegd als ‘vertrek als je me niet kunt helpen’.

Vertaling

De vertalingen van de twitteraars zijn gecheckt en van meerdere kanten bevestigd, onder meer door internationale collega’s van Eurosport, waardoor inderdaad de conclusie getrokken kan worden dat moeder Rune door zoonlief werd weggestuurd.

Zonder zijn moeder op de tribune zou Rune de break even later alweer ongedaan maken, maar de derde set verloor hij alsnog in de tiebreak. Aan het begin van de vierde set werd moeder Rune weer in beeld gebracht, zittend in de spelersbox.

