Dat de wedstrijd gelijk op zou gaan was eigenlijk al vanaf het begin te zien. Beide spelers waren in de eerste set ijzersterk, totdat Rublev de Kroaat op 5-5 ineens brak. De Rus bleef koel in zijn volgende servicegame en haalde de set binnen met zijn tot dan toe enige lovegame van de set.

Vanaf de tweede set ging het echter lopen bij Cilic, die in alle Grand Slams behalve in Parijs in de finale heeft gestaan. Hij brak Rublev in diens eerste servicegame en serveerde zelf solide de tweede set binnen.

Telkens één break

De Kroatische veteraan hield zijn goede niveau, dat hij dit toernooi al tentoon heeft gespreid, vast en wist als enige in de derde set een break te plaatsen. Zo was Cilic nog maar één set verwijderd van zijn eerste halve finale op Roland Garros.

Tegen het einde van die derde set leek Rublev de hoop te hebben opgegeven, maar zijn geharde mentaliteit hielp de Rus om zich alsnog terug te knokken in de partij. Ook in de vierde set was één break, ditmaal van de Rus, genoeg voor setwinst, en dus moest een beslissende vijfde set uitmaken wie zich ging plaatsen voor de halve finale.

Tijdens de vijfde set hielden de twee elkaar goed in evenwicht. Het eerst breakpoint deed zich pas voor op 4-5, waarmee Cilic direct een matchpoint kreeg. Dat wedstrijdpunt bleef onbenut, nog één keer trok Rublev de stand terug in evenwicht.

Match-tiebreak

Maar in de match-tiebreak, nieuw op alle Grand Slams om een beslissing te forceren, was het Cilic die het initiatief nam en niet meer uit handen gaf. Dankzij enkele rake returns was voor het eerst sprake van een groot verschil. Wellicht speelde op dit belangrijke moment het verschil in leeftijd mee (24 om 33), waarna de partij met 10-2 werd beslist in het voordeel van de winnaar van de US Open.

Cilic was in 2014 de beste in New York en is bijna acht jaar later nog altijd in de race om ook in Parijs de beste te worden. Ook in de halve finale staat hij tegenover een jonkie, namelijk Casper Ruud (23) of Holger Rune (19).

