Djokovic is bij een groot deel van het publiek niet meer geliefd. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom zijn vaccinatiestatus en dus zijn veel fans tegen de Serviër. Voorafgaand aan zijn partij in de vierde ronde tegen Diego Schwartzman klonk er zelfs flink boegeroep vanaf de tribune richting Djokovic.

Roland Garros | Corretja over Nadal-Djokovic

John McEnroe denkt dat Djokovic alleen maar beter gaat spelen van de animositeit: "Hij doet dat beter dan wie dan ook. Ik kon dat niet zo goed. Het had op mij een meer negatieve dan positieve invloed. Er waren momenten dat het me energie gaf, maar hij doet dat consequent. Hij is een ongelofelijke speler en een ongelofelijk persoon."

Volgens McEnroe is een deel van de moeilijke relatie de wens van Djokovic om net zo geliefd te zijn als Nadal en Federer: "Hij wil al lange tijd dezelfde mate van respect als Federer en Nadal en dat drijft hem, maar ik vind het persoonlijk oneerlijk. Het is iets dat ik niet uit kan leggen. Ik weet niet wat het is. Hij verdient het om op hetzelfde niveau te staan."

"Ik weet zeker dat het frustrerend is. Uiteindelijk zullen ze hem leuker vinden als hij gestopt is met tennissen, wat bij mij ook het geval bleek. Maar op het moment zelf is het frustrerend. Soms is het je eigen schuld, maar ik denk vooral dat het komt doordat die andere twee zo waanzinnig zijn", aldus McEnroe.

Ivanisevic

De coach van Novak Djokovic denkt ook dat het de Serviër alleen maar zal helpen: "Ik ben blij dat 80 procent van het publiek tegen Novak is. Dan heeft hij een reden om boos te worden en nog harder te vechten."

Ondertussen doet Ivanisevic er alles aan om voordeel te halen tegen Nadal: "Ik heb de wedstrijd van vorig jaar en de wedstrijd van 2020 tien keer gekeken en ik ga ze vandaag nog een keer kijken. Er is altijd wel iets nuttigs."

Ivanisevic heeft veel respect voor Nadal, maar wil ook niet te veel ontzag hebben voor de Spanjaard: "We moeten hem zijn respect geven, want hij heeft het toernooi dertien keer gewonnen. We zijn in zijn huis. We tonen respect, maar niet te veel. Je hebt het goed gedaan Rafa, maar ik ga proberen je te verslaan."

Waar kijk je?

