Roland-Garros

Contreras Gomez pepte zichzelf duidelijk op dankzij diverse teksten die in haar notitieblok waren geschreven. Die oppepper was ondanks een ruime voorsprong, 3-0 in de tweede set blijkbaar nodig, want na korte bestudering van wat teksten was ze duidelijk klaar voor het vervolg van de partij.

De 24-jarige qualifier uit Mexico won uiteindelijk met 7-6(8) 6-3 en wilde dat weten ook. Ze vierde haar bijzondere triomf – Mexico heeft niet echt een cultuur van toptennissers – met de aanwezige supporters en riep enthousiast ‘Viva Mexico!’ wat op de goedkeuring van de fans kon rekenen.

Het bleef vervolgens nog lang onrustig op en langs de baan, waar Contreras Gomez een uitgebreid feestje vierde terwijl haar tegenstander de baan allang en breed had verlaten. Uiteraard kwam het welbekende ‘Cielito Lindo’ voorbij.

Als je bedenkt dat Contreras Gomez ‘slechts’ 225ste staat op de WTA-ranglijst, snap je hoe bijzonder deze zege echt is. Ze speelt in de tweede ronde tegen de als twintigste geplaatste Daria Kasatkina.

