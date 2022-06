Roland Garros | De Groot pakt in rolstoelfinale haar veertiende Grand Slam-zege

Als regerend kampioene, winnares van de laatste zes Grand Slams – De Groot is ongeslagen sinds de US Open 2020 – en paralympisch kampioene begon De Groot als grote favoriet aan de finale op het court Philippe-Chatrier. Die status maakte ze waar, al wist de Japanse tijdens de eerste set nog goed in haar spoor te blijven.

De service van de 25-jarige De Groot liep niet altijd even lekker, waardoor nog wel eens wat punten verloren gingen, maar in de rally’s was de Nederlandse de bovenliggende partij, waardoor het op de beslissende momenten telkens haar kant opviel. In set twee was zelfs sprake van overmacht.

Uiteindelijk maakte De Groot het af na iets meer dan een uur tennis tegen de zelfs viervoudig winnares van Roland Garros. De Groot en Kamiji (28) komen elkaar later op de zaterdag ook tegen in de finale in het dubbelspel.

