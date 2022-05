Djokovc stond te rekken en te strekken en bewonderde ondertussen de wielrenners die diverse cols bedwongen tijdens de negentiende etappe, die uiteindelijk gewonnen zou worden door Koen Bouwman.

“Ik was inderdaad aan het kijken en die mannen aan het bewonderen”, bevestigt de Serviër, nog altijd de nummer één van de wereld. “Het zijn geweldige atleten. Er zijn zoveel etappes langer dan 200 kilometer en ze moeten telkens allerlei bergen over!”

Ad

Roland-Garros Hoogtepunten Andrey Rublev - Cristian Garin - Roland-Garros Hoogtepunten 22 MINUTEN GELEDEN

Kwartfinale tegen Nadal

Djokovic kent de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España van naam en staat versteld van de prestaties die de deelnemers leveren. “Het is zó zwaar en iedere dag opnieuw worden wielrenners tot het uiterste gedwongen. Ik heb geen idee hoe ze erin slagen om zo snel te herstellen.”

“Ik heb zelfs wel eens gehoord dat wielrenners ’s nachts wakker worden om op hun fiets te stappen, om zo de bloedcirculatie in hun lichaam in ordé te houden. Geen idee of het waar is… het klinkt een beetje extreem!”

Opgewarmd en wel won Djokovic vrijdag in drie sets (6-3 6-3 6-2) zijn partij tegen Aljaz Bedene en is daarmee weer een stap dichterbij een clash met Rafael Nadal. De twee kunnen elkaar tegenkomen in de kwartfinale.

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Medvedev boekt in drie sets regelmatige overwinning op Kecmanovic 34 MINUTEN GELEDEN