Het Franse toernooi had voorafgaand aan het evenement goed nieuws voor de spelers. Het prijzengeld was flink omhoog gegaan. Dit ligt nu op een hoger niveau dan voor de coronacrisis. In totaal keert Roland Garros 43,6 miljoen euro uit, 6,8 procent meer dan in 2019.

De grootste stijging zit bij de laaggeklasseerde spelers. Zij konden tijdens de coronajaren immers minder toernooien spelen en streken daardoor minder prijzengeld op. Alleen al in de kwalificatieronden lag het prijzengeld 66 procent hoger dan drie jaar eerder.

Ad

Roland Garros | Griekspoor komt onfortuinlijk verlies in eerste set niet te boven en verliest

Roland-Garros Roland Garros | "Het duurde even voor ze reageerde" - Koolhof benaderde Shibahara via Instagram 3 UUR GELEDEN

Enkelspel

Bereik je als speler het hoofdtoernooi, dan wordt het lucratief. Zowel bij de mannen als de vrouwen krijgen de deelnemers aan de eerste ronde 62.000 euro. Per ronde dat je verder komt, ligt er vervolgens een totaalbedrag klaar van 86.000 euro, 125.800 euro en 220.000 euro.

Novak Djokovic streek bij Roland Garros, net als de andere kwartfinalisten, 380.000 euro op. Strand je in de halve finale, dan krijg je 590.000 euro. Een finalist krijgt 1,1 miljoen euro aan prijzengeld. Iga Swiatek en Coco Gauff zijn dus al verzekerd van dit bedrag. De uiteindelijke winnaar krijgt dit bedrag keer twee.

Roland Garros | Bekijk de hoogtepunten van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

Dubbelspel

Het dubbelspel krijgt minder aandacht van zowel de media, televisiekijker als commercie. Dit is terug te zien in het prijzengeld, dat slechts een schijntje is vergeleken met het enkelspel. Tel je het bedrag op bij de deelname aan het individuele toernooi is het toch lucratief om mee te doen.

Voor de meest succesvolle tennissers ligt er bovendien nog steeds een mooi bedrag klaar. Het totale prijzengeld per koppel loopt op van 15.500 euro in de eerste ronde tot 580.000 euro voor de winnaar. De verliezend finalisten ontvangen samen 290.000 euro.

Gemengd dubbel

Het gemengde dubbelspel ligt qua prijzengeld onder het reguliere dubbelspel. Strand je als koppel in de eerste ronde krijg je van de organisatie samen een totaalbedrag van 5.000 euro.

Bereik je de finale ontvang je 61.000 euro. Wesley Koolhof en Ena Shibahara wonnen uiteindelijk het gemengd dubbel. Voor hen ligt 122.000 euro klaar. Dit moeten zij dus wel samen delen.

Roland Garros | Koolhof verovert samen met partner Shibahara titel in mixed-doubles

Rolstoeltennis

Ook het prijzengeld van de rolstoeltennissers is omhoog gegaan. De winnaars in het enkelspel krijgen 56.000 euro. De finale levert 28.000 euro op. Vanaf de eerste ronde loopt het bedrag geleidelijk op van 5.000 euro naar 7.500 euro en 14.000 euro.

In het dubbelspel verdelen de winnaars 16.000 euro. Voor de verliezend finalist is dit 8.000 euro. Deelname levert 3.000 euro op, een plek in de halve finale 5.000 euro.

Waar kijk je?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | "Een grove leugen" - Casper Ruud slaat terug na beschuldiging van onsportiviteit 4 UUR GELEDEN