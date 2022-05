De nummer één van de wereld oefende vanaf het begin meteen de druk uit, maar Bedene wist maar liefst vijf breakpoints te redden om zijn servicegame alsnog binnen te slepen. Het was echter uitstel van executie voor de Sloveen, want op 3-2 was het alsnog raak voor de Serviër, die de set soeverein uitserveerde en 'm uiteindelijk met 6-3 won.

Het patroon van de eerste set zette zich voort in de tweede. Djokovic brak zijn tegenstander halverwege de set en produceerde tegen het einde nog een lovegame op de service van Bedene. Met 6-2 was de huidige nummer één van de wereld nog één set verwijderd van een plek in de vierde ronde.

Nummer 198

Roland-Garros Roland Garros | Djokovic walst over Nishioka en plaatst zich voor tweede ronde 23/05/2022 OM 21:27

Wie dacht dat Bedene zou opgeven kwam bedrogen uit. Djokovic moest noodgedwongen een breakpoint redden in de openingsgame van de derde set, maar redde zich zoals zo vaak uit de penarie. Daarna was het verzet van de huidige nummer 198 van de wereld wel gebroken. Het werd alles-of-niets tennis en meestal werd het niets. Het leverde Djokovic wederom twee servicebreaks op.

Met een 6-2 setwinst blijft de Serviër zonder setverlies en plaatst hij zich tevens voor de vierde ronde van Roland Garros, waar hij gaat uitkomen tegen Diego Schwartzman, die op zijn beurt imponeerde door Grigor Dimitrov in drie sets naar huis te sturen.

