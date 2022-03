Het gravelseizoen staat op het punt van beginnen en speelt zich grotendeels af in Europa. Dat is in het voordeel van de ongevaccineerde Djokovic, die op veel minder problemen stuit bij het reizen van het ene na het andere Europese land. Gedoe met visumproblemen en vaccinpaspoorten lijkt uitgesloten.

Ritme is onwijs belangrijk om op te doen richting de Grand Slam in Parijs en waar Djokovic dit keer volle bak kan spelen is het Nadal die moet toekijken . Lijdzaam. De Spanjaard kampt met een stressfractuur in zijn rib, kan een week of vijf niet tennissen en moet maar hopen dat hij enigszins fit aan de start verschijnt.

Als Djokovic inderdaad diverse toernooien kan spelen, ziet Wilander het wel gebeuren: dan stoomt de Serviër door naar winst van Roland Garros . “De rust kan eindelijk een beetje terugkeren bij Novak. In zijn hart, tussen zijn oren. Dat zal hem goed doen. Hij heeft ook precies zo kunnen trainen als hij graag wil”, aldus de expert van Eurosport, die ook weet dat Daniil Medvedev op gravel minder goed presteert.

Ritme

“Natuurlijk had hij de afgelopen tijd het liefst nog meer toernooien gespeeld, maar als hij zich met 10-15 partijen op gravel meldt voor Roland Garros, is hij wat mij betreft de favoriet om het toernooi te winnen."

Nadal daarentegen moet pas op de plaats maken. Een tegenvaller . Zijn winnende reeks stopte na twintig partijen in de finale van Indian Wells, maar veel vervelender nog is dat hij een ribblessure opliep die hem tijd, ritme en partijen gaat kosten in aanloop naar de climax op zijn zo geliefde gravel.

Wilander: “Misschien heeft Nadal te veel van zijn lichaam gevraagd. Als Nadal niet de perfecte voorbereiding heeft, maakt dit van Djokovic alleen maar een grotere kandidaat om Roland Garros te winnen. De enige voorwaarde die ik hier aan verbind, is dat hij een beetje vertrouwen moet opdoen.”

Federer

“Het is maar goed ook dat Djokovic de komende tijd volop kan spelen, anders werd het wel erg karig. Roger Federer is nog altijd herstellende van een knieblessure, Nadal heeft een probleem met zijn rib en Djokovic heeft nog altijd geen coronaprik, dus het scheelde weinig of… Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten.”

“Hopelijk zien we ze alle drie snel terugkeren op de baan, in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Al is het maar voor één toernooi… ik wil ze graag alle drie weer zien spelen. Als het zo ver komt, wordt dat het grootste toernooi ooit in de historie van de tennissport.”

