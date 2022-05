Roland Garros | "Djokovic, Nadal en Federer hebben nooit een slechte start" - Mats Wilander

"Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer hebben nooit een slechte start. Zij komen direct voor, breken de service en kunnen de partij uitspelen. Hoe vaak kom je terug tegen Nadal nadat je de eerste set hebt verloren? Het is bijna onmogelijk", zegt Wilander in gesprek met Alex Corretja.

Roland Garros | Nadal zet Moutet zonder problemen aan de kant, treft nu Van de Zandschulp

Ervaring

"Ik kan daarom niet begrijpen dat Stefanos zegt dat hij er in de eerste twee sets niet helemaal bij was met zijn hoofd. Zoiets zou Rafael nooit overkomen", vervolgt Wilander. "Ook Alexander wint zijn partij, maar hij komt eerst 2-0 achter. Ik hoop dat deze jongens hiervan leren en ervaring opdoen."

Maar dat laatste is juist het probleem, vervolgt Wilander. Ze winnen geen grote toernooien omdat de grote drie hen in de weg zit. "Zij doen nu precies met de jonge generatie wat ze ook met de jongens hiervoor hebben gedaan zoals Marin Cilic, Juan Martin del Potro, Kei Nishikori en Tomas Berdych. Deze jongens kregen niet de kans om te leren grote toernooien te winnen."

Misschien dat Carlos Alcaraz wel kan profiteren. "Als hij 22 is, zijn de drie toppers waarschijnlijk weg."

Tsonga

Eerder sprak Wilander ook met John McEnroe over de grote drie bij het afscheid van Jo-Wilfried Tsonga. Samen gaven zij aan dat Djokovic, Nadal en Federer de Fransman van titels hebben afgehouden.

"Hij had met een beetje geluk best een Grand Slam kunnen winnen. En dat geldt ook voor Monfils en andere jongens. Maar Djokovic, Nadal en Federer zijn erg egoïstisch", zei McEnroe.

"Ik heb hem geweldig tennis zien spelen, vooral in 2008 toen hij Nadal versloeg in de Australian Open en de eerste set won van Djokovic in de finale. Ik zag toen niet in waarom hij nooit een Grand Slam zou kunnen winnen", vertelde Wilander. "Maar nu vijftien jaar later zijn er nog veel meer geweldige spelers van deze generatie die nooit op het allerhoogste niveau hebben gezegevierd."

