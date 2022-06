Roland-Garros

Zverev en Nadal dwongen elkaar iets meer dan drie uur en net geen twee volledige sets tot het uiterste in een zeer warm court Philippe-Chatrier, waarvan het dak gesloten was vanwege de regenbuien die Parijs teisterden.

Het was ook Zverev die Nadal teisterde, met name in de openingsfase van de wedstrijd. De Duitser schoot uit de startblokken en speelde zijn beste tennis, terwijl Nadal ogenschijnlijk wat worstelde om in zijn ritme te komen.

Struikelpartij Zverev

Zverev kwam een break voor en leidde in de tiebreak zelfs met 6-2, maar moest zich alsnog gewonnen geven (10-8) na enkele geweldige punten van Nadal, die alles op alles zette om niet op achterstand te komen. De opzet van de Spanjaard slaagde, waarna hij de eerste set in feite stal van zijn Duitse tegenstander.

De tweede set verliep zeer bijzonder, met breaks over en weer. Zverev stond constant op voorsprong, maar kreeg het niet voor elkaar om setwinst te realiseren. Eens te meer kwam Nadal op gelijke hoogte, maar het laatste punt van de twaalfde game van de tweede set werd ook het laatste punt van de partij.

Opgezwollen enkel

Zverev deed zijn best om die laatste bal terug te halen, maar verzwikte daarbij zijn enkel en schreeuwde het uit van de pijn. In feite was vrijwel direct duidelijk dat deze partij nooit meer afgemaakt zou worden, al hoopte Zverev ongetwijfeld op een wonder. Diep van binnen moet hij echter geweten – en gevoeld – hebben dat het een kansloze zaak was. De enkel zwol ook gelijk op, waarmee alle hoop op een vervolg vervloog.

Het was groots van de gedesillusioneerde Zverev om op krukken terug te keren op de baan en zich bij de umpire te melden om bij een stand van 7-6(8) 6-6 officieel op te geven, Nadal te feliciteren en zich soort van te verontschuldigen bij het publiek. Uiteraard verliet hij onder groot applaus definitief de baan en wenste Nadal hem onmiddellijk beterschap, zowel persoonlijk als tijdens het interview direct na afloop.

Voor Nadal resteert zijn veertiende finale van Roland Garros en dus ook de kans om voor de veertiende keer te winnen De andere finalist komt voort uit de partij tussen Casper Ruud en Marin Cilic.

