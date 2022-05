Mauresmo vertelde dit aan Eurosport tijdens een persconferentie een week voordat het toernooi begint. De dertienvoudig winnaar in Parijs heeft al langere tijd last van zijn voet en in de partij tegen Shapovalov speelde die kwetsuur wederom op. Het was de eerste keer sinds 2008 dat Nadal de Italiaanse hoofdstad zo vroeg moest verlaten... in de achtste finale.

"Ik heb gevolgd wat Rafa in Rome heeft meegemaakt en hij kent zichzelf beter dan wie dan ook. Het is een blessure waar hij al jaren mee leeft. Dus natuurlijk is er eerst een zorg voor hem, want we weten hoe belangrijk het voor hem is om naar Roland Garros te komen. Dit toernooi heeft hem gemaakt tot de legende die hij nu is."

Ad

Enorm gemis

Roland-Garros Roland Garros | Van de Zandschulp stijgt wederom en krijgt plaatsing in Parijs 4 UUR GELEDEN

"Dus we blijven het volgen, maar er is niets wat we kunnen doen. We duimen natuurlijk allemaal dat hij kan spelen. Het is natuurlijk belangrijk dat de beste spelers meedoen."

"Wat zou het dan betekenen als hij uiteindelijk niet in het toernooi zou spelen? Het is duidelijk dat hij enorm gemist zou worden", vertelde ze aan Eurosport.

Nadal schudt het hoofd tijdens zijn wedstrijd tegen Shapovalov in Rome. Foto: EFE

Alle hoop op Alcaraz

Novak Djokovic, die Nadal vorig jaar bedwong in de halve finale van Roland Garros , won het toernooi door in de finale in straight sets te winnen van de Griek Stefanos Tsitsipas. De Serviër verloor in Rome geen set en lijkt in absolute topvorm te verkeren voor Roland Garros.

Mocht Nadal het niet redden, dan kan men in Spanje de hoop vestigen op Carlos Alcaraz, de huidige nummer zes van de wereldranglijst. De jonge Spanjaard won dit seizoen al drie graveltoernooien, waaronder het prestigieuze Masters-toernooi In Madrid twee weken geleden.

Op zijn weg naar de titel in de Spaanse hoofdstad was de Spaanse sensatie onder meer te sterk voor Novak Djokovic en Rafael Nadal. In de finale was Alcaraz veel te sterk voor Alexander Zverev , die in Madrid al twee keer had gewonnen en zelfs nog nooit op Centre Court had verloren.

ATP Madrid | Alcaraz bekroont geweldige week met zege op Zverev in finale

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | "Sancties voor spelers met statements die pro-Vladimir Poetin zijn" - Mauresmo 13/05/2022 OM 12:43