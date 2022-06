Roland-Garros

Scandinaviërs staan niet bekend om hun heetgebakerde karakter, maar dat ook die potjes af en toe kunnen overkoken bewees het duel tussen de Noor Casper Ruud en de Deen Holger Rune ( 6-1 4-6 7-6(2) 6-3 ) wel.

In de kleedkamer zou Ruud zijn overwinning gevierd hebben door in het gezicht van zijn jonge opponent te juichen. Dat is in ieder geval wat de 19-jarige Deen liet optekenen door Ekstra Bladet. "Zijn team was vriendelijk en lief, maar toen kwam hij binnen en riep heel hard 'JAAA' in mijn gezicht."

LEUGENS

Ruud heeft nu in een interview met Eurosport gereageerd op de woorden van Rune. "Wat hij zegt klopt niet. We zaten allebei in ons eigen deel van de kleedkamer, een grote ruimte. Ik heb een ijsbad genomen, pizza gegeten en muziek geluisterd, daarna ben ik naar huis gegaan."

"Hij mag van me vinden wat hij wil", gaat de Noorse halve finalist verder, "maar het is niet oké dat hij leugens over mij verspreidt. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat hij dat doet."

FAMILIEVETE

De beschuldiging aan het adres van zijn zoon werd eerder ook al ontkend door Ruud Sr, Christian, zelf oud-tennisser. Tegenover Eurosport zei hij dat er niks van waar was en het simpelweg een leugen was van de Deen. "Het is gewoon niet waar."

Die uitspraak wekte weer een reactie op uit het kamp Rune. De moeder van Holger liet namelijk weten dat vader Ruud helemaal niet kon weten of het daadwerkelijk gebeurd was, omdat hij er op dat moment niet bij was.

'FORLAD!'

Al tijdens de wedstrijd had moeder Rune de aandacht op zich gekregen, toen zij leek te worden weggestuurd door haar zoon . Hij riep meermaals "ga weg!" naar zijn box, waarna zijn moeder vertrok.

Holger Rune gaf aan dat hij haar niet wegstuurde, maar ze uit eigen beweging vertrok. Zijn woorden waren veel algemener bedoeld. "Ik hou van mijn moeder", zo zei hij na afloop, "en heb haar niet opgedragen om weg te gaan. Het ging om iemand anders. De verhalen die nu rondgaan, zijn verkeerd.”

HALVE FINALE

Wat Casper Ruud betreft kan er inmiddels een streep onder de Scandinavische vete. Voor hem en zijn entourage gaat de focus nu richting zijn halve finale tegen Marin Cilic. De ervaren Serviër rekende in zijn kwartfinale af met Andrey Rublev (5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (10-2)) en bereikte daarmee voor het eerst de halve finale op Roland Garros.

Cilic speelt deze weken in Parijs als herboren en zal een hele kluif worden voor Ruud, voor wie het zelfs het eerste optreden in een halve finale van een grand slam zal worden. Wordt het vrijdagavond de oude rot of staat de nieuwe generatie op?

