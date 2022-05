De ontmoeting tussen Nadal en Auger-Aliassime was niet alleen een clash tussen generaties, maar ook tussen speelstijlen. Nadal probeert geduldig vanaf de baseline zijn punten op te bouwen, terwijl Auger-Aliassime het liefst binnen enkele slagen zijn goede service omzet in een punt. Dit leverde gedurende de hele wedstrijd geweldige punten op.

In de eerste set was het Auger-Aliassime die brutaal de leiding pakte. Ondanks eerdere breakkansen van Nadal wist de Canadees de breakpunten wel te verzilveren. Mede dankzij sterke servicebeurten kon Nadal niet terugkeren in de set en verloor hij set 1 met 6-3.

Nadal beter in de wedstrijd

In de tweede set begon Nadal een stuk beter in de wedstrijd te komen. De Spanjaard maakte enkele prachtige forehand winners en kreeg steeds beter grip op de slecht 21-jarige Canadees. Nadat Nadal niet alleen de tweede, maar ook de derde set won leek het gedaan voor Auger-Aliasimme.

Niets was echter minder waar. Auger-Aliassime verhoogde het tempo en ging nog aanvallender spelen. Nadal kwam soms onder de druk van de Canadees uit, maar dankzij een aantal geweldige punten aan het net ging de set naar de jonge uitdager.

Beslissing in vijfde set

De wedstrijd zou beslist worden in de vijfde set. Nadal speelde in zijn carrière slechts twee keer eerder een vijfsetter op Roland Garros. Deze twee eerdere vijfsetters had de Spanjaard omineus gewonnen. Beide spelers verhoogden in de laatste set het niveau en maakten nog nauwelijks fouten. Uiteindelijk gaf de ervaring van de dertienvoudig kampioen de doorslag. Bij 4-3 pakte hij de break en kon de wedstrijd uitserveren. Dit deed hij met verve.

