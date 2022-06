Roland-Garros

“Forlad… forlad… forlad!” Dat is wat Rune schreeuwde, zittend op zijn bankje, na het incasseren van een breakpoint halverwege de derde set. ‘Forlad’ vertaald vanuit het Deens komt neer op ‘ga weg’. Prompt werd dit geschreeuw gevolgd door een camerashot van moeder Aneke die de tribune verliet, om pas tijdens de vierde set weer terug te keren.

Rune liet na zijn partij bij de laatste acht op het Parijse gravel weten dat hij zijn moeder niet heeft weggestuurd of dat het op z’n minst niet de bedoeling was om zijn moeder te zien vertrekken. “Ik hou van mijn moeder en heb haar niet opgedragen om weg te gaan. Dat was niet het geval. Het ging om iemand anders. De verhalen die nu rondgaan, zijn verkeerd.”

Afreageren

“Als ik gefrustreerd ben, kan het helpen als er minder mensen in mijn spelersbox zitten. Mijn moeder en trainer zaten er samen. Het is soms voor mij beter als één van de twee vertrekt, zodat ik slechts nog één iemand heb om me op af te reageren. Mijn moeder heeft de wedstrijd tegen Stefanos Tsitsipas ook niet constant op de tribune gezeten. Dat is om het mij gemakkelijker te maken. Zij heeft de controle, niet ik.”

Het viel Eurosport-expert Alex Corretja inderdaad op dat Rune’s moeder wel vaker de tribune verliet. De ene keer zat ze naast de trainer, dan weer achter hem en het ene moment zat ze links van hem en het andere moment weer rechts. Corretja: "Rune is pas negentien en moet nog veel leren, vooral als het aankomt op het balanceren van zijn emoties. Hij was veel te veel aan het praten."

Weg naar top niet gemakkelijk

Ook moeder Aneke reageerde na de partij in de kwartfinale, al was dat in algemene termen. “Het zijn geen kleinigheden waar een jonge speler mee moet leren omgaan onderweg naar de top”, zo plaatste ze in een reactie via Instagram Stories.

Moeder probeerde zoonlief al eerder in het gareel te krijgen door te dreigen met afmelding voor de US Open 2021 als Rune zich op de baan niet snel beter ging gedragen. Rune gehoorzaamde, mocht naar New York en pakte in de eerste ronde een set tegen Novak Djokovic.

Verwijten over en weer

Er schijnt na afloop ook nog van alles te zijn gebeurd tussen het kamp-Rune en kamp-Casper Ruud, waarbij de verwijten, ontkenningen en beschuldigingen over en weer gaan. Wat iedereen kon zien, is dat Rune geen al te uitgebreide felicitatie over had voor Ruud, die daarop met zijn hoofd schudde.

Het leek daarmee klaar, maar achter de schermen zou het team van Ruud en wellicht ook de speler zelf te hard hebben gejuicht in de richting van het team van Rune. Door kamp-Ruud wordt dit afgedaan als een leugen en er wordt gezegd verder niet meer te reageren vanwege volle focus op de halve finale.

