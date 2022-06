Roland-Garros

Het was een prestatie van wereldklasse die Gauff vanmiddag neerzette op het Court Phillipe Chatrier. Trevisan is een lastige gravelspeelster en legde al enkele gerenommeerde collega's over de knie.

Maar op Cori Gauff stond vanmiddag geen enkele maat. Bij vlagen leek ze met haar vlakke slagen en harde groundstrokes op een jonge Serena Williams. Maar ook haar verdediging is een wapen waar ze ongelofelijk is verbeterd.

Duidelijke cijfers

Het is niet alleen maar rammen en winners waardoor ze haar opponenten tot wanhoop drijft, maar ook haar enorme vastheid is een troef waar ze in lastige wedstrijden altijd op kan terugvallen.

Trevisan won in de kwartfinale van Leylah Fernandez, een ander Noord-Amerikaans supertalent, maar Gauff was echt een aantal maten te groot voor de Italiaanse. 6-3 6-1 is dan ook geen gekke uitslag. Iga Swiatek mag dan 34 wedstrijden op rij gewonnen hebben, maar de Poolse mag haar borst natmaken tegen deze Amerikaanse machine.

