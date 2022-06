Roland Garros | Gauff verliest voor tweede keer in twee dagen tijd een Grand Slam-finale

Gauff en Pegula (die ook verloor van Swiatek) kwamen uitstekend uit de startblokken en daarmee leek Gauff de teleurstelling van zaterdag van zich af te spelen, maar naarmate de wedstrijd langer duurde, verloor het als achtste geplaatste duo het overwicht.

Garcia en Mladenovic, al eens samen winnaar van Roland Garros in 2016, kwamen beter en beter in de wedstrijd en trokken het initiatief naar zich toe. De games werden overtuigend gewonnen en op de service van de Amerikaanse wisten de Fransen telkens tikken uit te delen.

Overwicht in derde set

Die tikken leidden tot diverse servicebreaks en zeker in de beslissende derde set kwam de overwinning geen moment meer in gevaar. Wellicht gaf de ervaring de doorslag, want voor Garcia en met name Mladenovic is het spelen – en winnen – van Grand Slam-finales zeker niet nieuw meer, terwijl het finaleweekend voor Garcia/Gauff een novum was.

Voor de 29-jarige Mladenovic was het alles bij elkaar alweer haar negende Grand Slam-overwinning.

