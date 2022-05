Gauff begon zeer sterk aan het duel en was scherper dan Stephens. Het werd al snel 3-0, maar toen kwam Stephens beter in haar spel en kwam ze langszij. Aan het einde van de set sloeg Gauff dan toch toe op het juiste moment en werd het 7-5 voor de jonge Amerikaanse.

In de tweede set leek Stephens de beter vorm door te zetten door meteen de opslagbeurt van Gauff te pakken. Daarna brak echter meteen een zeer dominante periode van Gauff aan. Ze won vijf games op rij en uiteindelijk werd het 6-2 in de tweede set.

De pas 18-jarige Amerikaanse won vier jaar geleden al een keer het junioren-toernooi van Roland Garros. Nu is ze dus dichtbij om ook bij de senioren een goed resultaat neer te zetten.

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.