Roland Garros | "Geweldig en ongelooflijk" - Henman, Corretja en Wilander zijn onder de indruk

"Ongelooflijke beelden", sprak Henman net na de zinderende partij die Nadal na ruim vier uur in zijn voordeel had beslist. "De kwaliteit van tennis van het eerste tot het laatste punt was ontzettend hoog."

De voormalig Britse tennisser zag de twee zich voortdurend optrekken aan elkaar. "Wanneer een speler achterstond, kwam hij weer terug met nog beter tennis. En zo ging het maar door."

Ook Corretja was buiten zinnen na de viersetter. "Het is moeilijk met woorden te omschrijven wat ik net heb gezien. Ze sloegen die ballen zo hard en maakten bijna geen fouten. Het waren alleen maar winners."

De Spanjaard ging nog even door met zijn lofuitingen. "Hun voetenwerk, de services, volleys en dropshots... En dan de passie die ze op de baan hebben laten zien. Ik begrijp ook wel waarom Nadal hier een standbeeld heeft, wat een strijder. Het was een droom om bij deze partij te zijn."

"Wat een ongelooflijke inspanning van deze twee spelers", sprak Wilander. "Toen Rafael 5-2 achter stond in de vierde set dacht ik dat hij deze set zou laten gaan. Hij vond echter zichzelf weer terug, begon nog harder te slaan en Novak werd wat onzorgvuldig. Daarna kantelde de wedstrijd weer. Prachtig om te zien."

Ondanks het verlies had de Eurosport-expert ook lovende woorden voor Djokovic. "Hij weet altijd precies wat hij moet doen. Hij hoeft het alleen nog maar uit te voeren."

