Met een goed gevoel — en na een urenlange treinreis vanuit Genève — arriveerde Griekspoor de vrijdag voor de start van Roland Garros in Parijs. Een dag eerder speelde hij nog de kwartfinale bij het ATP 250-toernooi in het luxe Zwitserse oord. Het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka maakte in drie sets een einde aan het succesvolle toernooi van de Haarlemmer.

“Ik hou me vast aan het vertrouwen dat ik heb opgedaan in Genève en in Rome de week ervoor. Niet zo lang geleden stond ik nog drie weken aan de kant met aanhoudende nekklachten en was ik even bang dat ik in Parijs zou aankomen zonder wedstrijden in de benen. Ik ben heel blij dat ik bij elkaar zes partijen heb kunnen spelen de afgelopen twee weken.”

Het lichaam is zeker niet vrij van pijn, maar de 25-jarige speler heeft voor hetere vuren gestaan.

“Mijn schouder is niet top, maar ik kan spelen. De blaren op mijn voeten hebben wat tijd nodig, maar dat is ook een kwestie van goed intapen. De problemen met de aanhechting van mijn lies en bovenbeen is even afwachten. Heel veel dagen heb ik niet helaas. Ik speel al op de openingsdag van het toernooi. Een dagje extra rust was mooi geweest, maar het is niet anders. Als ik eenmaal warm ben en de adrenaline stroomt door het lijf, gaat veel vanzelf.”

“Ik heb altijd wel ergens pijn en heb al zoveel blessures achter de rug. Het lichaam is goed genoeg om een goede wedstrijd te kunnen spelen.”

Davidovich Fokina

In de eerste ronde wacht de 22-jarige Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Een ‘pittige’ tegenstander, oordeelt Griekspoor over de nummer 25 van de plaatsingslijst, die eerder dit gravelseizoen de finale haalde in Monte-Carlo en Novak Djokovic wist te kloppen.

“Die jongen heeft vorig jaar de kwartfinale gehaald. Hij weet heel goed wat hij doet op gravel. Maar ik ga zeker kansen krijgen. Je kan echt met hem meespelen. Het zal daarom een battle worden. Hij is in dat opzicht een fijne tegenstander. Liever zo een type speler dan een servicekanon als Opelka. Maar het is heel simpel: ik zal heel goed moeten spelen, wil ik van deze jongen winnen. Ik denk zeker dat het mogelijk is.”

Hoe de ontmoeting met Davidovich Fokina ook verloopt en hoe de verschillende pijntjes er op speeldag één voor staan, Griekspoor heeft zich al enige tijd niet zo goed gevoeld als nu.

“De afgelopen twee weken hebben me vertrouwen gegeven na een paar mindere maanden. Het is nu zaak om keihard te werken en op het juiste pad terecht te komen en mezelf zoveel mogelijk kansen te gunnen. Ik zie het positief in en heb heel veel zin in wat komen gaat.”

Arantxa Rus

In het vrouwentoernooi wordt Nederland vertegenwoordigd door Arantxa Rus (31), die haar beste Grand Slam-resultaat ooit op Roland Garros behaalde toen ze tien jaar geleden tot in de vierde ronde geraakte. Sindsdien is de huidige nummer 76 van de wereld echter niet meer in staat gebleken een partij te winnen in Parijs. Om die negatieve reeks te beëindigen zal de linkshandige speelster een oplossing moeten vinden voor het spel van 16e reekshoofd Elena Rybakina.

De hardhitter uit Kazachstan schopte het vorig jaar tot de kwartfinale op het Franse gravel. Eén keer eerder stonden Rus en Rybakina tegenover elkaar, in het kwalificatietoernooi op de US Open van 2018. Destijds was het de Nederlandse die met 6-2 6-2 ruimschoots te sterk bleek.

Rus is met een goed resultaat op zak aangekomen op Roland Garros. De Monsterse haalde in de week voor het Grand Slam-toernooi de kwartfinale bij het WTA 250-evenement van Rabat.

