Griekspoor moest het in het hoofdschema meteen opnemen tegen de als dertigste geplaatste Davidovich Fokina. De eerste set begon wat onwennig, maar door de drie daaropvolgende sets te winnen plaatst hij zich voor de tweede ronde van Roland Garros. Eurosport sprak met de Nederlander na zijn wedstrijd.

Griekspoor maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi op basis van directe plaatsing, nadat het eerder via de voorronde nooit was gelukt om boven te komen drijven. "Ik heb hier in het verleden niet heel lekker gespeeld in de kwalificaties. Daar leek het in de eerste set weer op. Ik heb mezelf tijd gegeven, ik heb mijzelf in de wedstrijd gespeeld."

Last minute Genève

De voorbereidingen van de Nederlander lijken nu de juiste kant op te vallen: "Op het laatste moment ben ik hier naar toe gekomen vanuit Genève. Dat waren andere omstandigheden. Wat hoger, dus ging allemaal wat sneller. En dan na het inspelen speel ik hier een hele goeie wedstrijd tegen een verdienstelijke speler."

Fysiek gezien had Griekspoor het lastig in aanloop naar Roland Garros: "Het begon wat moeilijk. Mijn lichaam was niet top na Genève. Ik heb er toen voor gekozen wat meer rust te nemen. De eerste set was moeilijk, wennen. Hij begon erg scherp en ik was juist wat slordig."

Nooit opgeven

"Ik heb mezelf in de wedstrijd gewerkt. Ik ben beter gaan serveren. Die tweede set ging heel snel mijn kant op en dan heb je mentaal en fysiek misschien wel de overhand."

In de tweede ronde moet Griekspoor het opnemen tegen Brandon Nakashima of Kamil Majchrzak. Wie van de twee het is, denkt Griekspoor niet teveel over na: "Het maakt mij niet uit tegen wie ik speel. Ik zal er gewoon zelf voor moeten zorgen dat ik 100 procent ben. En als ik dat ben denk ik dat ik tegen heel veel jongens hier op deze ondergrond een kans heb."

