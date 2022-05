Roland-Garros

Niets wees er in de eerste set op dat Griekspoor de wedstrijd uiteindelijk zou gaan winnen. Davidovich Fokina liet zien dat hij de baas was en dicteerde van meet af aan het spel. Griekspoor won in de eerste set slechts één servicegame.

In de tweede set was het wedstrijdbeeld compleet omgedraaid. Griekspoor dwong de Spanjaard tot het maken van fouten en speelde zelf uitstekend. De kansen die hij kreeg wist hij ook te benutten, waardoor hij zijn tweede set met 6-0 won.

Dubbele fouten

Davidovich Fokina wist zich te herpakken in de derde set. Het ging lang gelijk op tot 4-3. Griekspoor won de servicegame van de Spanjaard en kon zo gaan serveren voor de setwinst. Griekspoor had zijn zenuwen niet onder controle en maakte voor het eerst in de wedstrijd twee dubbele fouten. In de volgende game was het wel raak voor de Nederlander die 64e staat op de wereldranglijst. Twee eerdere setpunten vergooide hij, mede door een gedurfde onderhandse service van de Spanjaard. Op het derde setpunt was het wel raak.

In de vierde set kreeg Griekspoor een kans in de schoot geworpen. Door slordig spel van zijn tegenstander kreeg Griekspoor twee breekpunten op 4-3. Hij mistte die, maar op het derde breekpunt sloeg hij wel toe. Daarna wist hij koel de set uit te serveren.

Eerder dit jaar wist Griekspoor ook al de tweede ronde op de Australian Open te bereiken. Hij werd daar uitgeschakeld door Pablo Carreño Busta.

