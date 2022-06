"Het duurde even voor ze reageerde", zo zei Wesley Koolhof na afloop van de door het Nederlands-Japanse duo gewonnen finale (7-6 (5), 6-2), maar uiteindelijk ging Ena Shibahara dus in op het voorstel van de Nederlandse dubbelspecialist.

"We hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar ik zag haar een paar keer spelen op grandslams en tijdens de Masters, dus ik wist een beetje hoe ze speelde en dacht dat we elkaar goed zouden aanvullen."

FAVORIET

Die inschatting van de 33-jarige Nederlander bleek te kloppen. Op weg naar de finale verloor het tweetal slechts één set, hun allereerste van het toernooi tegen Alexa Guarachi en Jean-Julien Rojer.

Koolhof en Shibahara gingen als favoriete de finale in tegen het Noors-Belgische koppel Ulrikke Eikeri en Joran Vliegen en maakten die status vanaf het begin af aan waar. Toch moest er in de eerste set na een 5-2 voorsprong nog een tiebreak de beslissing brengen.

Daarin waren de latere winnaars net iets beter, waarna het in de tweede set gemakkelijker ging. Ditmaal ging het op 5-2 niet meer mis en de Japanse serveerde het tweetal naar de eindwinst. Koolhof is daarmee de vijfde Nederlandse grandslam-winnaar.

ROJER

Er is een kans dat hij Parijs niet als enige Nederlander met een prijs zal verlaten. De door hem in het gemengd dubbel nog verslagen Rojer maakt namelijk nog zijn opwachting in de finale van het herendubbel. Met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador plaatste hij zich ten koste van Matwé Middelkoop en diens Indiase partner Rohan Bopanna voor de eindstrijd (6-4, 3-6, 7-6 (8)).

Nog nooit stond de 40-jarige Rojer in de finale van het herendubbel, maar acht jaar geleden ging hij Koolhof al voor als winnaar in het gemengd dubbel op Roland Garros. Zondag nemen Rojer en Arévalo het in die finale op tegen Austin Krajicek uit Amerika en de Kroaat Ivan Dodig.

