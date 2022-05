De nog altijd pas achttienjarige Gauff won met 7-5 6-0 van Rebecca Marino, maar werd er tijdens de partij door de umpire op aangesproken dat haar coach moest stoppen met gebaren. Dit werd opgevat als coaching en dat is verboden, al is coaching op de WTA Tour een rekbaar begrip.

Gauff probeerde aan de umpire uit te leggen dat er echt geen onderlinge signalen zijn afgesproken. Ze wilde weten wat eraan schortte, zodat ze maatregelen kon nemen in de hoop een straf te voorkomen. Het werd de Amerikaanse niet helemaal duidelijk wat er mis was.

Ad

AusOpen | Medvedev ontploft! Rus stoort zich aan luidruchtige vader van Tsitsipas

Roland-Garros Kijk live naar het vervolg van de eerste ronde van Arantxa Rus! 2 UUR GELEDEN

Kandidaat voor winst Grand Slam

Desondanks hield ze het netjes tijdens haar conversatie met de umpire. En dat is verfrissend om te zien, zo oordelen experts als Alex Corretja en Mats Wilander. “Je hoeft geen vrienden te worden met een umpire, maar het is soms goed om iets te bespreken. Zelfs als een umpire zegt: ik snap het, maar je moet er iets aan doen. Coco bleef kalm ging niet schreeuwen. Ze deed niets geks.”

Wilander voegt toe: “Coco is een verfrissende speelster. Bijvoorbeeld op social media. Ze is grappig, maar ook volwassen. Dat hele ding op de baan… wat is wel coachen en wat niet? Als je coach ‘come on, Coco’ roept, is dat geen coaching. Maar dankzij dit soort momentjes weet ik zeker dat het een kwestie van tijd is voordat ze een Grand Slam wint.”

Gauff stond in 2021 al eens in de finale van de US Open. Die verloor ze. Ook bereikte ze tot twee keer toe de kwartfinale van de Australian Open.

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Dit zijn de vijf mooiste punten van dag twee in Parijs 2 UUR GELEDEN