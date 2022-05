Premium Tennis Botic van de Zandschulp - Pawel Kotov 13:26-16:26 Live

Ad

Roland-Garros Hoogtepunten Sorana Cirstea - Tatjana Maria - Roland-Garros Hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Dit liveblog wordt gedurende de dag bijgewerkt. Alle wedstrijden zie je live en on demand op Eurosport en discovery+.

Tallon Griekspoor binnenkort in actie

Tallon Griekspoor kan zich klaar gaan maken voor zijn eerste rondepartij. Op baan 6 is de wedstrijd voor hem afgelopen. Diego Schwartzman (15) verslaat in vier set Artem Kuznetsov, 6-3 1-6 6-4 6-2.

Kotov is beste in tweede set

Kotov staat uitstekend te spelen en pakt de tweede set. Het staat weer 1-1 gelijk.

Roland Garros | Kotov pakt tweede set

Onder druk

Van de Zandschulp staat onder druk. De eerste break wist hij nog weg te werken, maar in de servicebeurt erna krijgt hij een nieuwe break om de oren. Door de harde slagen van de Rus moet hij ver achter de baseline staan.

Kotov pakt eerste break van set 2

Met een mooie smash, pakt Kotov de eerste break van de tweede set. 6-3 1-3.

Van de Zandschulp pakt eerste set

Van de Zandschulp pakt de eerste set met 6-3.

Kotov breakt terug

Wat van de Zandschulp kan, kan ik ook moet de Rus Kotov gedacht hebben. Hij wint de servicegame van Van de Zandschulp en breakt weer terug.

BREAK Van de Zandschulp!

Met gevarieerd spel, kraakt Van de Zandschulp de service van zijn Russische tegenstander.

Goede service

Van de Zandschulp loopt lekker te serveren. Hij slaat in zijn derde servicegame al zijn vijfde ace van de wedstrijd. Het staat 3-2.

Robin Haase

Botic van de Zandschulp is de eerste Nederlander sinds Robin Haase in 2017 die geplaatst aan een Grand Slam begint. Op de US Open was hij als 32e geplaatst. Hij ging toen in de eerste ronde onderuit.

Van de Zandschulp pakt eerste set

Botic van de Zandschulp pakt zijn eerste game. Hij verliest geen enkel punt en slaat zelfs een ace.

Head to Head

Botic van de Zandschulp en Pavel Kotov speelden een keer eerder tegen elkaar. In 2017 kwamen ze elkaar tegen op een juniorentoernooi in Kazachtstan. Van de Zandschulp won die wedstrijd met 7-6(1) 7-6(7).

Roland-Garros Roland Garros | Worstelende Thiem weet ook in Parijs het tij niet te keren EEN UUR GELEDEN